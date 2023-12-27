İbretiâlem için devriye gezecekler

27 Aralık 2023 03:33 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 03:37

Son dönemde düzenlediği operasyonlarla suç örgütlerinin korkulu rüyası hâline gelen İçişleri Bakanlığı, çetelerin suç gelirleriyle edindiği onlarca milyon liralık lüks otomobilleri “ibretiâlem” için polis arabası yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, göreve geldiği ilk gün, kendisinden “Türkiye’nin huzuru” sözünün duyulduğuna dikkat çekerek “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar Emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda, elebaşılığını Hakan Ayık’ın yaptığı Comanchero suç örgütü ile diğer yasadrışı şebekelerden ele geçirilen Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks araçlara “polis” kaplaması yapılmıştı. Lüks ekip araçları turistlerin ve bütün İstanbulluların uğrak noktaları olan Taksim, Sultanahmet ve Kadıköy gibi bölgelerde görev yapacak. Suçtan elde edilen gelirlerin sonunun ne olacağının herkes tarafından görülmesini isteyen güvenlik kaynakları, çetelere açık bir mesaj verilmek istediğini ifade etti. Araçların satılması yerine teşhir edilmesi yolunun seçildiğine işaret eden kaynaklar, suç örgütlerine “Bizim ülkemiz suç merkezi değil. Suç işlerseniz cezasını görürsünüz. Devletin gücünden kaçamazsınız. Türkiye’ye gelmeye kalkmayın, sonunuz bu olur” mesajının verilmek istendiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen araçların uyuşturucu ve uluslararası suçlardan kazanılmış paralardan edinilmiş mallar olduğunun altını çizerek, bu durumun MASAK raporlarıyla sabit olduğunu da dikkat çekti. Öte yandan araçlara yönelik yakıt ve bakım gibi uygulamaların diğer polis araçlarından farklı olmayacağı da belirtildi.