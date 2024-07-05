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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral'a ceza veren UEFA'ya tepki: Yanlı ve haksız ceza kabul edilemez

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya&#039;dan Merih Demiral&#039;a ceza veren UEFA&#039;ya tepki: Yanlı ve haksız ceza kabul edilemez
İçişleri Bakanı, Merih Demiral, Uefa, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sevincinde bozkurt işareti yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'ya tepki gösterdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Yanlı ve haksız ceza kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi. UEFA'nın kararını kınadığını belirten Bakan Yerlikaya, yanlı ve haksız cezanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"YANLI VE HAKSIZ CEZA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;

"UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral'a ceza veren UEFA'ya tepki: Yanlı ve haksız ceza kabul edilemez - 1. Resim

"YOLUN SONU FİNAL OLSUN"

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar #BizimÇocuklar’ı daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral'a ceza veren UEFA'ya tepki: Yanlı ve haksız ceza kabul edilemez - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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