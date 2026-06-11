İçişleri Bakanlığı, rüşvet alma suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Söz konusu kararın mahkeme hükmü sonrası alındığı bildirildi.

Kırıkkale'de rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığı duyurdu, Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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