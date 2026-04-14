Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla sürerken, bir uyuşturucu ağı da çökertildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarla Karadeniz’de "Uyuşturucu Kaçakçılığı" ağını ortaya çıkardı.

Operasyonda İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli de yakalandı.

Operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul açıklarında Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kg Skunk ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Karadeniz’de "Uyuşturucu Kaçakçılığı" ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.