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    İddialar net şekilde yalanlandı! İngiltere'nin istemediği göçmeni almayacağız

    İstenmeyen göç tartışmasına değinen GİB Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Tıraş, "İngiltere’nin istemediği düzensiz göçmenleri Türkiye almayacak" dedi.

    İddialar net şekilde yalanlandı! İngiltere&#039;nin istemediği göçmeni almayacağız
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İngiltere’nin, istemediği göçmenleri Türkiye’ye göndereceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Serra Albayrakoğlu Tıraş, Türkiye’nin böyle bir anlaşma yapmasının söz konusu olmadığını söyledi. Tıraş “Diyaloglar sürdürüyoruz, bu diyaloglarda da daima Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

    “Mükemmeliyet merkezi” diye tabir edilen şeyin aslında İngiltere’nin kendi tabirlerinde kullandıkları bir terim olduğunu kaydeden Tıraş “Esasında iş birliği yapılan şey emniyet, daha çok kolluk birimlerinin birlikte çalışacağı bir koordinasyon, eş güdüm merkezi gibi diyebiliriz; yoksa göçmenleri burada tutmak gibi amacı olan bir şey değil” ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye’de halen bir mükemmeliyet merkezinin kurulmadığı da öğrenildi.

    SADECE 'KAYNAK' DEĞİL 'HEDEF' ÜLKELERLE DE TEMAS HALİNDEYİZ

    Göçmen probleminin çözümü konusunda Türkiye’nin paydaş olduğu ülkelerle sürekli iş birliği yaptığını ifade eden Tıraş “Amacımız, Türkiye’deki göçmenleri stokunu uygun şekilde eritmek, kaynak ülkelere düzensiz göçmenleri geri göndermek” diye konuştu. Tıraş, Göç İdaresi Başkanlığının sadece “kaynak” ülkelerle değil, “hedef” ülkelerle de sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

    İngiltere hükûmeti, ağustos ayında “insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme” odaklı, eşgüdümlü faaliyetler yürütme konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IngiltereGöçmen
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