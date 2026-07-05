Sivas-Tokat arasında yer alan Çamlıbel Geçidi'nde inşa edilen Çamlıbel Tüneli için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz” diyerek müjdeyi verdi.

1684 METREDEN 1398 METREYE İNECEK Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde düzenlenen Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, bu tünelin ulaşım altyapılarının gücüne güç katacağını söyledi. Uraloğlu Çamlıbel Tüneli ile ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indireceklerini ve 13 keskin virajı baypas edeceklerini belirtti.

“LOJİSTİK SİSTEMİN ANA DAMARI” Uraloğlu, "Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kara yolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur” dedi.

“77 İLİMİZİ GÜVENLİ YOLLARA KAVUŞTURDUK” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Durmak yok, yola devam" diyerek yola devam ettikleri mesajını veren Uraloğlu, son 24 yılda kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettiklerini vurguladı: Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk.

“YÜZDE 90’INI BİTİRDİK” Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Doğu-batı yönünde belirlediğimiz 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda, 7 bin 884 kilometrede yani koridorların yüzde 92’sinde çalışmalarımızı tamamladık. Kuzey-güney yönünde ise 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini yani yüzde 90’ını bitirdik. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz.

“351 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK" 2002'ye kadar 80 yılda 50 kilometre tünel inşa edildiğini anlatan Uraloğlu, bunu 17 kat artırarak 868 kilometreye çıkarttıklarını söyledi. Uraloğlu, bu mesafenin Sivas ile Tokat arasında 4'er kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelmeye, Sivas'tan Bursa'ya, Tokat'tan Van'a uzanan yer altı yol ağına eşit olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, şöyle konuştu: Sivas ve Tokat illerimiz, Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergahların kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye’nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısının ve kara yolları ağlarının gelişmesine çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yıl içerisinde Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik.

“SEYAHAT SÜRESİNİ 5 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ” Çamlıbel Tüneli'nin 7,7 kilometrelik bir proje olduğunu hatırlatan Uraloğlu “Yıldızeli-Sivas ayrımı Tokat yolunun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız” dedi.

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