İkinci 'taksimetre krizi': Müşterileri otoyolda indirecekti, 'kayıt' korkusu geri vites yaptırdı

'Taksimetre krizi'nin yeni adresi Gaziosmanpaşa oldu. Taksiye binen iki genç, taksimetreyi açmayan şoförle tartıştı. Otobanın ortasında gençleri araçtan indirmek isteyen şoförün o anları kayıt altına alındı. Kamerayı gören sürücü gençleri indirmekten vazgeçerken "Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" diyerek yola devam etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta bir taksicinin Şişli'ye gitmek isteyen müşterilerini taksimetre açmadan götürmek istemesi olay olmuştu. Kısa mesafe için 250 lira talep eden sürücü, müşterileri araçtan indirmişti. Çok konuşulan görüntülerin üzerinden zaman geçmeden bu kez Gaziosmanpaşa benzer bir olaya sahne oldu.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye bildirdi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin” sözleriyle tepki gösterdi.

'HAPSE ATARLAR' DEYİP YOLA DEVAM ETTİ

Bunun üzerine pişkin taksi sürücüsü önce, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek gençleri indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” sözleriyle yola devam etti. Gençler ise, “Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?” diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. O ilginç anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.