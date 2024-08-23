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İmamoğlu görüşmenin perde arkasını anlattı! Kılıçdaroğlu ile ne konuştu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmamoğlu görüşmenin perde arkasını anlattı! Kılıçdaroğlu ile ne konuştu?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu anlattı.

SAMET EKER ANKARA- CHP’nin 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Tüzük Kurultayı öncesinde Genel Merkez’de çalışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Ankara’da yaptıkları görüşme gündemi sarstı.

"KEMAL BEY İLE DE NE SORUNUM OLABİLİR?"

Görüşmeden sonra ilk açıklama İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu dün yaptığı açıklamada “Benim hiçbir insanla sorunum olmadığı gibi, başımın tacı Kemal Bey ile de ne sorunum olabilir? Gelip, ofisinizde fotoğraf çektirmek değil, sizi ziyaret edip hâl hatır sormak, muhabbet etmek istiyorum dedim ve gittim” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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