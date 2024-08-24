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İmamoğlu ile görüşmüştü! Kılıçdaroğlu, yeni partinin kapısını çaldı: "Birlikte çalışalım"

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İmamoğlu ile görüşmüştü! Kılıçdaroğlu, yeni partinin kapısını çaldı: &quot;Birlikte çalışalım&quot;

Gündem Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürpriz bir görüşmeye imza atan eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu yeni kurulacak olan Değer Partisi lideri Selahattin Par ile bir araya geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürpriz görüşmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kritik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, yeni kurulacak partinin lideri ile bir araya geldi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, İstanbul'da yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Par'a, "Ülke için birlikte çalışmalıyız. Ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti" dediği öğrenildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu Par'a, "İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah töreninde bir araya gelmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
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