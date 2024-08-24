İmamoğlu ile görüşmüştü! Kılıçdaroğlu, yeni partinin kapısını çaldı: "Birlikte çalışalım"

Düzenleyen: Baki Sancak 24 Ağustos 2024 23:57 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 00:15 - Güncelleme:

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürpriz bir görüşmeye imza atan eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu yeni kurulacak olan Değer Partisi lideri Selahattin Par ile bir araya geldi.