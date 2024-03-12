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Haberler > Gündem > İmamoğlu'na büyük şok! "Tapumuza çöktü" diyerek isyan etti

İmamoğlu'na büyük şok! "Tapumuza çöktü" diyerek isyan etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan tapulu arazisine el konulduğunu iddia etti. "Ekrem İmamoğlu tapumuza çöktü" diyen Balcı bölgeye de pankartlar astı.

Beylikdüzü'nde bulunan Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu alanın Ekrem İmamoğlu tarafından gasp edildiğini iddia etti.

"TAPUMUZA ÇÖKTÜ"

Balcı, "Tapumuza çöktü. Türkiye deniz canlıları müzesini yıktı. Saymakla bitmiyor. Ben AK Parti sevdalısıyım. Bizden talepleri oldu. Yerine getirmediğimiz için bize yapmadığı kötülüğü bırakmıyor. 10 tane dava açmış. Birini kazanıyoruz, bir tane daha açıyor. Balıkçı Kenan yok ediyor. Ruhsatlı yerimizin ruhsatını iptal etti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na büyük şok!

"TOPRAĞIMIZDAN ELİNİ ÇEK"

Dükkanının çevresine "Ekrem İmamoğlu toprağımızdan elini çek", "Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor" yazılı pankartlar asan Kenan Balcı, yetkililerden yardım istedi.

İmamoğlu'na büyük şok!

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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