Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > İmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz

İmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini anlatmak için çıktığı kürsüde bir ara sinirlendi. İmamoğlu, "Yok kumpas... Otobüs yandı.. Yok CHP'in içi... Millet onları yemez. Ekrem'in üzerine toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize!" dedi.

31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerini açıkladı.

HIZRAY'I TANITTI

''Mega proje'' olarak adlandırdığı Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine bağlayacak HızRay'ı tanıtan İmamoğlu, ''Sabiha Gökçen-Beylikdüzü 55 dakikadan az sürede aşılacak.'' ifadelerini kullandı.

"İŞİNİZE BAKIN!"

Konuşmasının sonlarına doğru otobüslerin yanmasına, metrobüslerin bozulmasına, CHP'de yaşanan iç karışıklıklara değinen İmamoğlu; "Yok kumpas... Otobüs yandı.. Yok CHP'in içi... Millet onları yemez. Ekrem'in üzerine toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize!" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Kara para'ya enflasyon savunması: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı - Gündem'Kara para'ya enflasyon savunmasıEros adlı kediyi vahşice öldürmüştü... İbrahim Keloğlan tutuklandı - Gündemİbrahim Keloğlan tutuklandıGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 işçi ağır yaralı - GündemGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 ağır yaralıCHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı - Gündemİmamoğlu'nun danışmanı dahil 3 kişi ifade verecekDolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar - GündemDolandırıcıların seçim tuzağı! Gelen mesaja kanmayın5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi - Gündem5 vekile ait dosya TBMM'deKimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - GündemGizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdüOğlunu, "Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş - Gündem"Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" demişÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı - GündemÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavgaSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybetti - GündemSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...