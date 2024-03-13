İmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 13:45 - Güncelleme: 13 Mart 2024 13:51 - Güncelleme:

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini anlatmak için çıktığı kürsüde bir ara sinirlendi. İmamoğlu, "Yok kumpas... Otobüs yandı.. Yok CHP'in içi... Millet onları yemez. Ekrem'in üzerine toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize!" dedi.