İmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini anlatmak için çıktığı kürsüde bir ara sinirlendi. İmamoğlu, "Yok kumpas... Otobüs yandı.. Yok CHP'in içi... Millet onları yemez. Ekrem'in üzerine toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize!" dedi.
31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerini açıkladı.
HIZRAY'I TANITTI
''Mega proje'' olarak adlandırdığı Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine bağlayacak HızRay'ı tanıtan İmamoğlu, ''Sabiha Gökçen-Beylikdüzü 55 dakikadan az sürede aşılacak.'' ifadelerini kullandı.
"İŞİNİZE BAKIN!"
Konuşmasının sonlarına doğru otobüslerin yanmasına, metrobüslerin bozulmasına, CHP'de yaşanan iç karışıklıklara değinen İmamoğlu; "Yok kumpas... Otobüs yandı.. Yok CHP'in içi... Millet onları yemez. Ekrem'in üzerine toz bile konmaz toz. İşinize bakın işinize!" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi