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İmamoğlu'nun "Temelini attım" dediği 3 metro hattının yapımına 2017'de başlandığı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;nun &quot;Temelini attım&quot; dediği 3 metro hattının yapımına 2017&#039;de başlandığı ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı programda metro hatlarıyla ilgili bir soru yöneltildi. İmamoğlu temelini attığı 3 hattı sayarken, İBB'nin sitesinde söz konusu metro hatlarının projelerine 2017 yılında başlandığı bilgisi yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon programına katılıp kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

3 METRO HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Katılımcılardan bir kadın izleyici, İmamoğlu'na "Temelini attığınız bir metro hattı var mı?" dedi. O anlarda sesini yükselten İmamoğlu, "Temel nasıl atılır biliyor musunuz? Sizi nasıl ikna ederim bunun için? Bakın Mahmutbey-Esenyurt örnek, Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe örnek. Bunlar sıfırdan... sıfırdan" ifadelerini kullandı.

2017 YILINDA BAŞLANMIŞ

Ancak İBB'nin sitesinde bu metro hatlarının projelerine İmamoğlu döneminden önce, 2017 yılında başlandığı bilgisi yer aldı. 

İmamoğlu'nun

İmamoğlu'nun

İmamoğlu'nun

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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