İmzalar teslim edildi, tedbir kararına itiraz yapıldı: Özel’cilerin gözü son bir umut ile YDK’da
CHP’de üyeliği silinen dokuz vekil, Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz etti. Ancak itirazların reddedilmesi bekleniyor. Kurultay talepli 833 imza da Genel Merkez’e verildi.
- Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili ile 2 üyenin tedbir kararına itirazını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.
- YDK'daki 15 üyeden 11'inin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları reddetmesi bekleniyor.
- 9 milletvekilinin CHP üyelik kaydı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
- Bunun üzerine CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 129'a düştü.
- Olağanüstü kurultay için toplanan delege imzaları Genel Merkez'e getirildi ve 10 gün içinde sonuç alınmazsa hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.
- CHP Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
BERAT TEMİZ- CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Merkez kurmayları, YDK’nın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili ile 2 üyenin tedbir kararına itirazını görüşeceğini ifade etti.
YDK’daki 15 üyeden 11’inin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, ipleri elinde tutuyor. Bu sebeple YDK’nın olağanüstü toplantıdaki itirazları reddetmesi bekleniyor.
CHP'nin vekil sayısı 129'a düştü! İhracı istenen vekillerin üyelikleri silindi
9 milletvekilinin CHP üyelik kaydı ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Umut Akdoğan “Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz” diye tepki gösterdi. Böylece CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 129’a düştü.
CHP Avukatı Celal Çelik, ihraç için disiplin sevkinin Yargıtay’a bildirildiğini, tedbir kararı nedeniyle üyeliklerin Yargıtay tarafından silindiğini ve bunun standart bir işlem olduğunu söyledi.
Bu arada, CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan delege imzaları, Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki 74 il başkanı tarafından Genel Merkez’e getirildi. 10 gün içinde sonuç alınmazsa hukuki yollara başvurulacağı belirtildi. Bu arada, CHP Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.