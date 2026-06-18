Paraguay savunmacı fakat Avustralya kadar katı değiller. Takımın önemli zaafları var. Özellikle stoperleri ABD önünde çok hata yaptı. Bekleri arkaya sık sık adam kaçırdı. Bu maç Kerem’e uygun. Kenan-Barış ikilisiyle kanatlanabiliriz. Arda Güler 10 numara olmalı...

Ö. ÇETİN ENGİN - Dünya Kupası’na kötü başladık. Avustralya futbol tabiriyle kalesinin önüne ‘otobüs çekti’ ve istediğini aldı. Futbolda ‘bu şekilde savunma yapamazsınız’ diye bir kaide olmadığına göre onları suçlayamazsınız. Kangurular turnuva öncesi oynadğı Meksika ve İsviçre hazırlık maçlarında futbol stillerini ortaya koymuştu. Montella da izledi şüphesiz. Zaten Avustralya maçı öncesi ve sonrası oynadıkları futbolun sürpriz olmadığını dile getirdi.

ABD DERS VERDİ

Paraguay da katı savunma yapan bir ekip. Fakat Kangurular kadar değil. Dörtlü defans oynuyorlar, set oyunu düşünüyorlar. Oyun kurucuları Diego Gomez. Teknik değiller. Takım hâlinde hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Aslında ABD, Paraguay’ı farklı yenerken, ‘kapalı defans nasıl açılır’ konulu ders vermişti. Demek ki o dersi bizimkiler pek iyi anlayamadı. Turnuvaya başlangıç maçımızdı ve en kötü senaryo ‘mağlup olmak’tı. O da oldu.

KEREM’İN STİLİNE UYGUN

ABD dikine, hızlı ve isabetli paslarla Paraguay defansının dengesini altüst etti. Göbekteki Omar Alderete ve Gustavo Gomez büyük hatalar yaptı. Bekleri sık sık arkaya adam kaçırdı. Bu iki çizgiyi Kenan ve Barış’la iyi kullanmalıyız. Barış sağ çizgiye geçmeli. Arda forvet arkasında serbest rolde olmalı. Böyle bir rakip defans tandemi varken Kerem Aktürkoğlu’nun iş göreceği bir karşılaşma. Deniz Gül bu maç için hata olur.

HIZLI OYNAMIYORUZ

Kangurular topu bize verip tuzağa düşürdü. Hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gittiler. Paraguay önünde daha kompakt kalmak zorundayız. ABD gibi; hücuma geçişlerde ve rakip on sekiz önündeki varyasyonlarda hızlı değiliz. Bu bizim eksiğimiz. Fakat elimizdeki malzeme bu. Dolayısıyla sabırlı olmak zorunda ekibimiz. Bu kalitedeki oyuncularımız mutlaka gol fırsatı bulur ve değerlendirir.

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EN YAKIN ADAY ORKUN

Kenan’ın on bire girişiyle orta göbekte bir oyuncuyu elemek zorundayız. Orkun en yakın aday. İlk maçta üretken değildi. İsmail’in savaşçılığına ihtiyacımız var. Hakan Çalhanoğlu takımın omurgası. Bu bölgede çift oyuncuyla bulunmak zorunda kalacağız gibi. Defansif zaafiyet doğuracak bir durum. Fakat iki çizgideki iki oyuncumuz da Paraguay’ın defans arkasına sarkabilecek isimler olmalı. Arda sprinter değil. İlk maçta kötü olsa da buraya Barış gerekiyor.

HAT KIRAN PASLAR

ABD karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Paraguay, uzun toplarla hücum etmeyi denese de bu durum ev sahibi ekibin uzun savunmacılarına takıldı. Yine Paraguay, geride kalabalık olmasına rağmen özellikle göbekten büyük açıklar verdi. ABD’de hat kıran pasların büyük bölümü başarıya ulaştı. Nitekim ikinci ve üçüncü golü de bu yolla buldular. Hat kıran paslarda Kerem’in çabukluğundan istifade edebiliriz.

Bizim Çocukların en kritik maçı Cumartesi sabahı! İşte Paraguayın şifreleri

ONLARI PRESLE BOĞMALIYIZ

Alanı daraltıp, topu rakipten çabuk almamız turnuva öncesi dünya futbol analistleri tarafından bile dile getirilmişti. Avustralya önünde de ikinci yarıda bunu yaptık. Paraguay karşısında bu ‘olmazsa olmaz’ yönümüz iyi işlemeli. Paraguay ilk maçta ABD’nin her bölgede üç-dört oyuncuyla yaptığı presten dolayı dağıldı. Bizim de top onlara geçtiğinde ikinci bölgeyi daraltıp, kapatıp topu kazanarak maçın momentumunu elimizde tutmamız şart.

BEK BİNDİRMELERİ ARTMALI

Paraguay baskıya karşılık veremiyor ve rakip alanda çoğalmakta zorlanıyor. Bu maçta Hakan, Arda gibi ayaklarımızın yanı sıra Ferdi ve Abdülkerim’in kanat arkasına adam kaçırmaları çok önemli. Zeki’nin ilk maçtaki etkisi zayıf kaldı. Mert Müldür daha yıpratıcı, sprinter ve sert bir oyuncu. Şut özelliği de var. Montella sağ bekte de değişime gidebilir. Çünkü iki bekimizin bindirmeleri rakibi yıpratmak için önemli.

PARAGUAY'IN ÖZELLİKLERİ

Kategori Detay Defans Dörtlü defansları öne çıkmıyor. Atak Orta sahayı geçmiyorlar. Pres Orta saha ve üçüncü alan presleri zayıf, rakibi geride karşılıyorlar. Oyuncu Kadrosu Oyuncularının çoğu ülke takımlarında forma giyiyor. Elemeler (Gol Yeme) 18 maçta sadece 10 gol yediler. Öne Çıkan Oyuncular Enciso ve Sanabria (üçer gole imza attılar). Teknik Direktör Felsefesi Gustavo Alfaro savunma ağırlıklı ve dirençli futbolu benimsiyor.

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