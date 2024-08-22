İnternette 'aşk tuzağı': 276 bin lirasını kaptırdı

Kız arkadaş bulma vaadiyle internette tanıştığı kişi veya kişilere 276 bin lirasını kaptıran genç, dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan M.Y. (24) isimli genç, arkadaş bulma sitesinde tanıştığı ve kadın olduğunu düşündüğü kişiye tek seferlik cinsel içerikli videosunu çekip gönderdi.

Daha sonra kendisini arayan ve avukat olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi ile 7 kez değişik miktarlarda toplam 276 bin TL'yi şüphelilerin hesabına gönderen M.Y. daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını beyan ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda inceleme başlatıldı.