Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

‘Teröristan’a Korsan harita! Suriye'de terör devleti için batı Rusya ve Esad'a onaya gitti

‘Teröristan’a Korsan harita! Suriye'de terör devleti için batı Rusya ve Esad'a onaya gitti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadelede son olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!"