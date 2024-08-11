Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair detaylara yer verdi.

EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK ANILDI

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" şeklinde başlayan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i de unutmadı. Paylaşımın sonunda, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz" denildi.