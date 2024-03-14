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Haberler > Gündem > Irak'ta kritik zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın katıldı

Irak'ta kritik zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Irak, Dışişleri Bakanı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak’ta katıldığı güvenlik zirvesi başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. 

KALIN VE GÜLER DE KATILDI

Görüşmenin ardından Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.

Irak'ta kritik zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın katıldı - 1. Resim

ELE ALINAN KONULAR

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konular ele alınıyor. 

Irak'ta kritik zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın katıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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