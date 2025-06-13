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İran'a saldırı rota değiştirtti! Uçaklar peş peşe Şırnak'a indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran&#039;a saldırı rota değiştirtti! Uçaklar peş peşe Şırnak&#039;a indi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in İran'a başlattığı saldırı dalgası, hava ulaşımını aksattı. Irak'a giden uçaklar Şırnak’a iniş yaptı.

İsrail ile İran arasında savaş uçakların rotasını da değiştirdi. İstanbul’dan Irak’a gitmek için havalanan birçok uçak Suriye ve Irak ile sıfır noktada bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.

IRAK'A GİDEN UÇAKLAR ŞIRNAK'A İNDİ

İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere havalanan Türk Hava Yollarına ait uçaklar peş peşe Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inmeye başladı.

İran'a saldırı rota değiştirtti! Uçaklar peş peşe Şırnak'a indi - 1. Resim

IRAK'A KARAYOLUNDAN DEVAM ETTİLER

Irak’a gidecek olan yolcular daha sonra otobüslerle karayolu ile Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yaptı.

İran'a saldırı rota değiştirtti! Uçaklar peş peşe Şırnak'a indi - 2. Resim

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki uçak hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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