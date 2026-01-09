Kayseri'de birlikte oldukları çok sayıda iş insanının görüntülerini kayıt altına alarak şantaj yapıp para temin eden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de çok sayıda iş adamı ile birlikte oldukları görüntüleri kayıt altına alarak şantaj yapmak suretiyle para temin eden çeteye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda S.P. (56) ile S.K.K. (44) isimli kadınlar ile A.S. (28) yakalandı. S.P. ile S.K.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken A.S.'ye ise adli kontrol kararı uygulandı.

iş adamlarına şantaj yapan çete çökertildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

