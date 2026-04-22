56'ncı yılını kutlayan Türkiye Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazetenin “bir yayın organından öte kültür hazinesi” olduğunu vurgularken, tiraj rekorları ve köklü yayın anlayışıyla basın tarihine damga vurduklarını söyledi.

Türkiye gazetesi 56'ncı yılını kutluyor. Getirdiği yeniliklerle ve kırdığı tiraj rekorlarıyla adını basın tarihine altın harflerle yazdıran Türkiye gazetesi, ismini aldığı Türkiye’nin yarım asrına manşetleriyle şahitlik etti.

TGRT Haber'e konuk olan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, "Yarım asrı geçen yayın hayatı ile nevi şahsına münhasır bir gazete Türkiye Gazetesi. Sadece bir gazete değil, gazeteyle birlikte çok şey. Okuyucularımızın bize verdiği isimle huzur veren gazete" dedi.

"GAZETE OLMANIN ÖTESİNDE BİR KÜLTÜR HAZİNESİ"

Kapan, "Okuyucularımızın evlerine, iş yerlerine gönül rahatlığıyla götürdüğü, ailesine, çocuklarına okuttuğu ve onlardan faydalandığı... Yani yazılan şeyler sıradan, günübirlik şeyler değil; kalıcı izler bırakan değerli bilgiler. Türkiye gazetesi bir gazete olmanın ötesinde bir kültür hazinesi. Okuyucularına kitaplıkları dolduran ansiklopedilerle, kitaplarla, dergilerle, sektör gazeteleriyle devasa bir yayın grubu olarak hizmet verdi ve 56 yılı bu şekilde şanla şerefle geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN YENİ BİR HEDEF"

"Her gün yeni bir heyecan, her gün yeni bir hedef" diyen İsmail Kapan, "Ama bütün bunları yaparken ilk gündeki o ana istikametten hiç sapmadan, zikzak yapmadan, hedefi unutmadan ileriye doğru rekabet şartları içerisinde en iyi mücadeleyi vererek ilerlemeye çalıştı gazete. Malumunuz genç meslektaşlarımız arasında "haber atlatmak" gibi bir şey vardır. Ama haberi önce vermekten ziyade verilen haberin niteliği, mahiyeti, topluma olan etkisi bunlar önemli. Sadece "desinler" için, sadece bir "şöhret" için bir habere çabuk ulaşmak veya onu atlatmak bir yere kadar meslek bakımından önemli bir şey ama dediğim gibi esas olan milli ve manevi değerlerle birlikte ferde, kişiye, okuyucuya ve topluma ne veriyor ona bakmak lazım" dedi.

"KURUUŞ PRENSİPLERİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

"Sahibinin değişmemiş olması ve sadece 56 yıl boyunca tek bir sahiple buralara kadar gelmesi de çok önemli. Şöyle bir medya camiasına baktığımızda, basın tarihine baktığımızda bu bir ilk. Bu anlamda da gerçekten çok önemli bir durum. Bu durumu da özetlemenizi rica ederim" sorusuna cevap veren Kapan, "Türkiye gazetesini farklı kılan bu zaten. İlk günkü hedef ve istikamet değişmedi diyoruz ya, başlangıçta kuruluş prensipleriyle yayın hayatına başlamış, aynı çizgide devam ediyor. Çünkü fikrin ve hizmetin sahibi aynı kişiler, aynı aile. Dolayısıyla bunu zaman zaman hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TİRAJ REKORLARI HALA KIRILABİLMİŞ DEĞİL"

Türkiye gibi son 50-60 senesi özellikle siyasi, ekonomik bakımdan fırtınalı geçen bir ülkede yayın organlarının durumunu muhafaza etmesinin ve büyümesinin kolay olmadığını belirten Kapan, şu ifadeleri kullandı:

"Nice heyecanlarla, büyük paralarla yayın piyasasına çıkıp kısa zamanda orayı terk etmek zorunda kalan teşebbüsler de gördük ama Türkiye gazetesi 56 yıl boyunca bütün zorluklara göğüs gererek o şartlar altında rekabeti sürdürdü ve zirvelere çıktı. Tiraj rekorları hala daha kırılabilmiş değil Türkiye'nin. Yani bir buçuk milyonun üzerinde gazete satıp dağıtmak, bu dile kolay. Böyle konuşarak bundan bahsedebiliyoruz ama fiiliyatta çok büyük hadise. Tabi kurucumuz merhum Enver Ören Bey'in büyük dehası ve ileri görüşlülüğü, heyecanı bizim bu yoldaki en büyük lokomotif gücümüz oldu. Mesela Türkiye gazetesi dağıtım sistemi bakımından Japon sistemini getirerek bir çığır açtı. Başkaları deneseler bile başarılı olamadılar ama Türkiye Gazetesi 30 küsur seneden beri bunu başarıyla devam ettiriyor bu sistemi.

"TÜRKİYE GAZETESİ'NDE YER BULMADI, BULAMAZ"

Merhum Enver ağabeyle birlikte aşağı yukarı 20 sene manşet toplantıları yaptık. Daha sonra kendileri tabii işler çoğalınca günlük manşet toplantılarına iştirak edemediler vakit sebebiyle. Ama 20 yıl boyunca kendileri bizzat her haberin başlığını neredeyse son şeklini vererek, özellikle manşetleri kendisi atarak bu fiili gazeteciliği devam ettirdi. Yani kendisi hem patronumuz, hem genel yayın müdürümüz olarak uzun yıllar bilfiil o şekilde devam etti. Ve özellikle iddia ve ithamlarla ilgili olarak karşı tarafın fikrini almadan, o haberi doğrulatmadan katiyen sayfalara girmesine müsaade etmezdi. Yani sansasyonla, ithamla, asılsız bir iddia ile kişileri veya kurumları zor duruma düşürmek gibi bir anlayış asla ve katta Türkiye Gazetesi'nde yer bulmadı, bulamaz. Burada Enver Bey'in, merhum Enver ağabeyin katı prensipleri söz konusu. Ve hiçbir zaman değişmedi bu. Türkiye'yi farklı kılan unsurlardan biri de budur."

"DİJİTAL ALANDA GÜNBEGÜN GÜÇLENİYOR"

"Dijitalleşme" konusuna da değinen Kapan, "Dünya rekabetinde, ülke rekabetinde gerekli şartları dikkate almak lazım. Gelişmelerden negatif etkilenmemek için zamanında gidişatı görerek ona göre tedbirler almak lazım. Patronumuz Sayın Ahmet Mücahit Ören Bey bu konuda çok ileri görüşlü. Dünyayı çok yakından takip ediyor gerçekten. Ve dijitalleşme konusunda da son derece hassas. Bu konuda bizlere de yeni hedefler veriyor. Ve Türkiye gazetesi dijital varlık alanında günbegün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

