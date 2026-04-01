İsrail’in, işgal altındaki topraklardaki ölümcül saldırılardan mahkûm edilen Filistinliler için idam cezası öngören yasayı onaylamasına dünyadan tepki geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fiili işgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimi olduğunu belirterek, "Mesele artık ahlaki, siyasi ve medeni bir turnusol kağıdıdır. Tüm devletler safını belli etmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İdam Yasası karşısında “dehşete kapıldığını” ve bunun, nüfusun sadece bir kesimini hedef alacağı için “son derece” ayrımcı olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Ofisi “Yasa acilen yürürlükten kaldırılmalı” çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Yöneticisi Erika Guevara-Rosas “Yasa, İsrail’in apartheid sistemini güçlendirdi” dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr “Oylamadan derin hayal kırıklığı duyuyorum” ifadesini kullandı.

Almanya Hükûmet Sözcüsü Stefan Kornelius “Yasayı büyük endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

İspanya hükûmeti, idam cezasını öngören kanunun onaylanmasını kınadı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong “her durumda ölüm cezasına karşı olduğunu” bildirdi.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee “Kararı kınıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Mısır ve Arap Parlamentosu yasanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ürdün “İdam Yasası'nın” yürürlükten kaldırılması için uluslararası topluma derhâl harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Fetih Hareketi ve esir kuruluşları; kanun tasarısını onaylamasını “savaş suçu” ve “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, kararın uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğunu belirterek kınadığını duyurdu.

İsrail Yurttaş Hakları Derneği, Meclis'in onayladığı İdam Kanunu'nun iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD ELEŞTİREMEDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yasayla ilgili gelen sorulara “ABD, terörden suçlu bulunan kişiler için İsrail’in kendi yasa ve cezalarına karar vermeye dair egemenlik hakkına saygı duyuyor” cevabını verdi.

FETİH GREV İLAN ETTİ

Fetih Hareketi, kanun tasarısını onaylanmasına tepki olarak, bugün işgal altındaki Batı Şeria genelinde kapsamlı grev ilan ettiğini duyurdu.

