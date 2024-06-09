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İstanbul hava sahasında alarm! Kule pilotları drone için telsizden uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul hava sahasında alarm! Kule pilotları drone için telsizden uyardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı'nda uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir drone tespit edildi. Kule görevlisi pilotları uyardı.

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tespit etti. Drone ile alarma geçen kulede görevliler İstanbul hava sahasında bulunan uçakların pilotlarına telsizle uyarı anonsu yaptı.

İstanbul hava sahasında uçuş güzergahında uçurulan drone hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi. Kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş güzergahında uçurulan drona karşı pilotları uyardı.

O anlar kule pilot konuşmalarında kayıt altına alındı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna drone hakkında uyarılarda bulundu.

Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi "Önünüzdeki trafik tarafından drone rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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