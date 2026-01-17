İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören’de uğradığı bıçaklı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Davut Gül acılı aileye taziye dileklerini iletirken, ziyarette İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de yer aldı.

Atlas Çağlayan

NE OLMUŞTU?

14 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

