Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 3.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 9.57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ 3.3 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken, sosyal medya kullanıcıları sarsıntının oldukça şiddetli hissedildiğini belirttiler.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi