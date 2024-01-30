Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 3.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ocak 2024 21:01 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 21:33 - Güncelleme:

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