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    • Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 3.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da hissedildi

    Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi&#039;nde korkutan deprem! 3.2&#039;lik sarsıntı İstanbul ve Bursa&#039;da hissedildi

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Yerin 9.57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

    KANDİLLİ 3.3 OLARAK AÇIKLADI

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken, sosyal medya kullanıcıları sarsıntının oldukça şiddetli hissedildiğini belirttiler.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 3.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da hissedildi
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