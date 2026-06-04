İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan deşarj edilmesi nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Göle akan atık sular sebebiyle suyun rengi tamamen kahverengiye döndü. Havadan çekilen görüntülerde ise göl ile deniz arasındaki renk farkı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor.

Kirliliğin ulaştığı korkunç boyut, havadan yapılan çekimlerde ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirinden ayıran sahil şeridinin iki yanındaki devasa renk farkı görenleri şaşırttı.

İstanbul'da çevre felaketi! Göl ve denizin farkı gözler önüne serildi

Denizin derin ve temiz mavi tonlarına karşılık, gölün adeta bir çamur deryasını andıran kahverengi silueti aynı karede yer aldı. İki su kütlesi arasındaki keskin renk farkı, kirliliğin ne denli ağır ve gözle görülür bir boyuta ulaştığını en çarpıcı haliyle ortaya kondu.

İstanbul'da çevre felaketi! Göl ve denizin farkı gözler önüne serildi

KOKUDAN BAZI KISIMLARA YAKLAŞILMIYOR

Dere çıkışlarının ve lağım künklerinin gölle birleştiği noktalarda, kimyasal ve organik atıkların etkisiyle metrelerce uzunlukta, kalın köpük tabakaları oluştuğu gözlendi. Atık suların göl suyuyla karıştığı anlarda ortaya çıkan bulanık hatlar kameralara yansırken, çevreye yayılan ağır ve kötü koku nedeniyle gölün bazı kısımlarına yaklaşılmıyor.

Bir yanda Marmara Denizi'nin canlı ekosistemini simgeleyen derin mavilik, diğer yanda ise kontrolsüz atıkların kurbanı olmuş Küçükçekmece Gölü'nün kahverengi suları aynı karede gözüküyor. Yalnızca ince bir kara parçası ve E-5 karayoluyla birbirinden ayrılan bu iki farklı su kütlesinin aynı karede oluşturduğu dramatik zıtlık, İstanbul'un çevre yönetimi ve altyapı kapasitesi açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

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