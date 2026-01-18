Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Özellikle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ve batı bölgelerinde hafif kar etkili oluyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı, kentin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından özellikle kuzey ve batı kesimler ile yüksek rakımlı bölgelerde hafif kar yağışı görülüyor.

İŞTE YAĞIŞ GÖRÜLEN İLÇELER

Avrupa Yakası’nda Esenyurt ve Beylikdüzü çevrelerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağışı gözleniyor.

Yağışın yer yer etkisini artırabileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artabileceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası