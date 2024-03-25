İstanbul'da katliam! Cezaevinden izinli çıktı, annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti

İstanbul'da cezaevinden 10 gün önce izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti. İstanbul Valiliğinden katliama dair açıklama geldi.

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi. 35 yaşındaki Uğur Falay, annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay’la (22) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, üzerindeki silahı çıkartıp annesini ve kız kardeşini kafalarından vurarak öldürdü.

Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs, daha sonra Beyoğlu’ndaki Nusretiye Camii'ne gitti ve kendini de kafasından silahla vurdu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Falay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

10 GÜN ÖNCE İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Yapılan incelemenin ardından Uğur Falay’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Falay’ın 15-25 Mart tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

ANNENİN VE KIZ KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Uğur Falay'ın evine giden polis ekipleri, yerde yatan iki kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesetlerin Hüsna Falay’a ve kızı İrem Falay’a ait olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Falay’ın babası, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Falay’ın babasının ifadesinde, "Oğlum bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktı. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Ailesini katleden Uğur Falay’ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25.03.2024 günü saat 10.40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay isimli şahıs, (yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır) yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir.

Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay’ın annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir."