İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un tüm ilçelerindeki mezarlara güvenlik kamerası sistemi kurulması için ilgili makamlara dilekçe yazdı. Yeni karar kapsamında mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalara 60 gün içinde yüksek çözünürlüklü kamera kurulacak, kayıtlar 30 gün korunacak, aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlar düzenleme yapılacak. İşte detaylar…

İstanbul Valiliği, tüm ilçelerde başlatılacak yeni bir uygula için adım attı. İl genelinde bulunan mezarların korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi için tüm ana mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalara yüksek çözünürlüklü kamera kurulacağı bildirildi.

İstanbul’da mezarlıklarda 7/24 kamera dönemi başlıyor! 60 gün İçinde 39 ilçede faaliyete geçecek

MEZARLA KAMERA SİSTEMİ GELİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından imzalanan resmi belgede, "Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” gibi görevlerin Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanında olduğunun altı çizildi.

60 GÜN İÇİNDE HAZIR OLACAK

İstanbul’un ilçelerinde uygulanacak yeni güvenlik sistemine ilişkin dilekçede, Vali Gül’ün imzasıyla şu ifadeler yer aldı:

Tüm ana mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi, başta kolluk zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yeni güvenlik sistemi kapsamında neler yapılacak?

Konu Detaylar Süre/Uygulama Yaptırım Kamera Sistemleri Tüm ana mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalara yüksek çözünürlüklü kamera kurulması. Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların faal hale getirilmesi. 7/24 esasına göre, 60 gün içerisinde. - Kamera Kayıtları Kamera kayıtlarının muhafaza edilmesi. 30 gün süreyle. - Aydınlatma Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması. - - Devriye Faaliyetleri Kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi. - - Denetim ve Yaptırım Yetkili birimlerce (başta kolluk/zabıta) denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi. - Tespit edilen aksaklıklar için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması.

“MEZARLAR BOZULAMAZ”

Aynı zamanda 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunu'nun Korunma başlığı altında bulunan 2. maddesinde yer alan "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç ir amaç için kullanılamaz" ifadeleri de hatırlatıldı.

