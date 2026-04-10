İstanbul’da çıkar amaçlı organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanarak çıkar amaçlı bir çeteye karşı harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ağırlıklı olarak kentin Anadolu Yakası’nda etkinliği tespit edilen, liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.’nün yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda çete üyesi belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 ZANLI GÖZALTINDA

Baskınlarda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda 97 mermi, 5 tüfek kartuşu ve çeşitli çek ve senetler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına kişiler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

