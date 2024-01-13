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    İstanbul’da polis şüphelendiği aracı durdurdu, içinden cephane çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bağcılar’da polis ekiplerinin şüphelenip durdurduğu araçtan 86 pompalı tüfek çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kazımkarabekir Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurdu.

    Araçta yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek ele geçirilirken B.A. ve yanındaki F.A. gözaltına alındı. Zanlılar ile ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, savcılıktan alınan izinle şüphelilerin ev ve işyerlerine ait adreslere operasyon düzenledi.

    1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Düzenlenen operasyonlar ve araçtaki yapılan aramalar ile birlikte toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler, sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Araçta yakalanan zanlılardan F.A. adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.A. isimli şüphelinin ise silah ticareti suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

    Öte yandan, otomobilde ve evde ele geçirilen tüfeklerin Türkiye’de iç piyasaya üretimi yasak olan pompalı av tüfekleri olduğu iddia edilerek silahların yasa dışı yollarla ticaretinin yapıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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