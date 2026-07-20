İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sahile İHA vurdu! Üzerindeki patlayıcıyı SAS komandoları imha etti
İstanbul'da Karaburun sahiline vuran cismin, parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirildi. Cisim, üzerinde patlayıcı madde bulunması üzerine SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
Özetle Dinleİstanbul'da sahile İHA vurdu! Üzerindeki patlayıcı...
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Gündem az önce
İstanbul'da Arnavutköy Karaburun Sahili'ne düşerek parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim, üzerinde patlayıcı madde bulunması üzerine SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
- Vatandaşlar, Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde parçalanmış şüpheli bir cisim fark etti.
- Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi.
- Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.
- SAS komandoları, şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğunu tespit etti.
- Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından cisim kontrollü imha edildi.
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İstanbul'da Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
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İHA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDE PATLAYICI MADDE VAR
SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.
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