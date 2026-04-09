Türkiye, Ocak görünümlü Nisan havasıyla karşı karşıya. 10 Nisan 2026 hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da sıcaklıklar sabah saatlerinde 0-3 derece arasında olacak, en az 20 şehirde ise kar bekleniyor. İşte megakentteki hava durumuna dair detaylar ve yağış beklenen iller...

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye düşüyor, birçok kente kar geliyor YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; yarın Marmara, Ege'nin doğusu, (Mersin dışında) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun yüksekleri ve kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye düşüyor, birçok kente kar geliyor İSTANBUL'DA SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR İNECEK Hava Forum'un paylaşımı ise sosyal medyada ses getirdi. Paylaşımda, "İstanbul cuma sabahına 0 ila 3 derece arasında sıcaklıklarla başlayacak" ifadesi yer alırken, devamında ise şu bilgilere yer verildi: "Sabah 6-8 arası güneş olabilir. Güneşi görüp ince evden ince giyinip çıkmayın. 9/10'dan itibaren yağmur başlar. Simülasyona göre 17 civarı kesmiş olur. Gecesinde de soğuk olacak. Cumartesi de benzer."

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye düşüyor, birçok kente kar geliyor 20 ŞEHİRDE KAR BEKLENİYOR Hava Forum'un başka bir paylaşımında ise Cuma günü 20 şehirde kar beklendiği ifade edildi. İşte listede yer alan şehirler: Afyon, Kütahya, Ankara, Kayseri, Sivas, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane, Bolu, Çorum, Kastamonu, Karabük, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye düşüyor, birçok kente kar geliyor 43 KENTE SARI KODLU UYARI Öte yandan Meteoroloji ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 43 kenti sarı kod ile uyardı. Uyarı alan iller şöyle sıralandı: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

