İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, 6 bin 202 tarihi eser ele geçirildi. Müzelere teslim edilecek eserler arasında yabani hayvanlara ait uzuvlar, tespih, sikke, kılıç, madalya, fes, tüfek ve eski metinler yer alıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma kapsamında, son iki ayda Fatih, Maltepe, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'daki 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Timsah eli, piton derisi, sikke, tüfek, kılıç...

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 552 sikke, 17, 18 ve 19. yüzyıla ait subay kılıçları, madalya, fes, kale tüfeği, berat ve Osmanlıca metinlerin yanı sıra kiliselerde ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de olduğu çok sayıda tarihi eser bulundu.

YABANİ HAYVANLARA AİT UZUVLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Bunların yanı sıra timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından yapılmış çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanırken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Söz konusu 6 bin 202 eserin, ilgili müzeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen eser ve objelerin sergilendiği İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, operasyon hakkında personelden bilgi aldı.

Eserleri inceleyen Yıldız, çalışmaları dolayısıyla ekipleri tebrik etti.

