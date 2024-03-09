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İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik soruşturmalarda 20 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP&#039;ye yönelik soruşturmalarda 20 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, DHKP/C terör örgütüne yönelik soruşturmasında, bazı şüphelilerin, "aranıyor" durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah-mühimmat tedariki sağladıkları ve örgütsel dokümanları ileterek iş birliği içinde kuryelik yaptıklarını tespit etti.

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI

MLKP terör örgütüyle ilgili soruşturmada da örgütün "sözde şehitler ayı" olarak gördüğü kasım ayındaki etkinlikleriyle ilgili fiziki ve teknik takip bilgilerini değerlendiren başsavcılık, hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 9 isme ulaştı.

33 ADRESE BASKIN

Başsavcılığın her iki soruşturmada 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DHKP/C'den 11, terör örgütü MLKP'den de 9 olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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