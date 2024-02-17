İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! 'Narkogüç-50'de 167 tutuklama

İstanbul'da sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik 5 gün devam eden 'Narkogüç-50' operasyonu'nda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adeta uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 1663 şüpheliden 167'si tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine bir darbe de İstanbul'da vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik düzenlenen 'Narkogüç-50' operasyonunun detaylarını paylaştı.

"TERÖRİSTLERDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ"

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz" diyen ve "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, 5 gün boyunca devam eden operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

Operasyonda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adeta uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 1663 şüpheliden 167'si tutuklandı.

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik 'Narkogüç-50' Operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."