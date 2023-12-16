İstanbul'u sağanak vurdu, Küçükçekmece’de İETT otobüsünü su bastı: O anlar kamerada

16 Aralık 2023 18:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 18:35

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yurt genelidne sağanak etkisini devam etirirken hava sıcaklıkları ile düşüşünü sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak uyarılarının ardından İstanbul’da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

OTOBÜSÜ SU BASTIĞI ANLAR KAMERADA

Küçükçekmece’de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.