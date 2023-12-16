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    İstanbul'u sağanak vurdu, Küçükçekmece’de İETT otobüsünü su bastı: O anlar kamerada

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbul&#039;u sağanak vurdu, Küçükçekmece’de İETT otobüsünü su bastı: O anlar kamerada
    İstanbul, Sağanak, Meteoroloji

    Megakentte etkili olan sağanak nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Yurt genelidne sağanak etkisini devam etirirken hava sıcaklıkları ile düşüşünü sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak  uyarılarının ardından İstanbul’da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    OTOBÜSÜ SU BASTIĞI ANLAR KAMERADA

    Küçükçekmece’de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.

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