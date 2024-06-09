İstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan'da şehre inen aç domuzlar bir köpeğin yemeğine dadandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Her şeyi yiyebilmesiyle bilinen domuzlar şehre indi. İstanbul Eyüpsultan'da bir bahçede görünen yaban domuzları köpek mamasıyla karnını doyurdu.
HEM KORKTU HEM DE ÖFKELENDİ
Mamasının domuzlar tarafından yendiği gören köpek ise yanlarına giderek havlamaya başladı. Uzun süre havlayan köpek, domuzların mamasını yemesini seyretti.
Domuzlar buldukları mamayı yerken kapta bulunan suyu da içti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar camlara çıkarak gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Domuzların köpek mamasını yediği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, aç kalan domuzların köpeğin mamasını yediği ve köpeğin havlayarak tepki gösterdiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı