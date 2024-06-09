İstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme:

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Eyüpsultan'da şehre inen aç domuzlar bir köpeğin yemeğine dadandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.