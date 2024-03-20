İTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı

Şişli'deki İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde elektrik panosunun patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki fakültenin elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, üniversitede çalışan kadın personel K.K, sol bacağından ve elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.