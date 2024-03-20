Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı

İTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şişli'deki İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde elektrik panosunun patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki fakültenin elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, üniversitede çalışan kadın personel K.K, sol bacağından ve elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

İTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçime 11 gün kala ortaya çıktı! PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP-DEM ittifakına çağrı - GündemPKK elebaşından CHP-DEM ittifakı çağrısıAkılalmaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı - GündemAkılalmaz kaza! Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptıKarısını öldürüp çocuğunu ağır yaralayan adam, camdan aşağı atladı - GündemDehşet evi! Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, camdan atladıİzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal'ın silahı nereye sakladığı ortaya çıktı - GündemKatilin silahı nereye sakladığı ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabit gelirliler ve emeklilere mesaj: Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın - GündemSabit gelirliler ve emeklilere mesajDuvara çarpan otomobil alev alev yandı! - GündemDuvara çarpan otomobil alev alev yandı!Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - GündemÜniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin...Çeşme'de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor - GündemÇeşme'de korkunç olay! Girdiği denizden çıkamadıTeröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu: Mağara ve sığınaklar yerle bir! - GündemTeröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu!Terör uzmanından olası operasyon yorumu: Bu bölgede ciddi bir süpürme operasyonu yapılacak - Gündem"Belirlenen bölgede ciddi bir süpürme olacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...