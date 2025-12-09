İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik yürütülen 'kooperatif işlerinde usulsüzlük' soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 65 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, "İsimlere değil, belediyeye güvendik. Bu, CHP projesidir. Bunların hepsi, CHP'de olan insanlar. 5-6 bin aile, belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadı." ifadelerini kullandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile 2'inci duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif mağduru müştekiler, taraf avukatları ve aileler katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı.

"GÜVENEREK ÜYE OLDUK, İNŞAATLARI BİZİM YAPACAĞIMIZI BİLMİYORDUM"

Duruşmada söz hakkı verilen mağdurlardan İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'ye güvenerek kooperatife üye olduk. Tunç Soyer başta olmak üzere İZBETON AŞ yöneticilerinin açıklamalarından Aktepe-Emrez bölgesinde yatırımları ranta kurban etmeyecekleri hissiyatına kapıldım. Halk Konut projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin inşaatları yapacağını sandım. Biz bu işi, İZBETON AŞ'den taşeron olarak aldık. Kooperatife girdiğimizde inşaatları bizim yapacağımızı bilmiyordum. Kooperatife üye olduktan sonra ödemelerime başladım. İlk genel kurulda inşaat başlamamıştı ancak zeminde problem çıktı. Bize İZBETON AŞ'nin o bölgeye dolgu yapacağı söylendi. Kahramanmaraş depremi olunca İZBETON AŞ'nin bütün araçları oraya gitti. Biz de 'Neden iş yapılmıyor' diye sormadık. Ancak sonrasında da iş ilerlemedi. İçimize kuşku düştü ve araştırmaya başladık. Yerel basında kooperatiflerle ilgili yolsuzluk haberleri olabileceğini gördük. Bununla ilgili olarak Büyükşehir tarafından yapılan açıklamalarda ise durumun siyasi algı olduğu, inşaatların yapılacağı belirtildi. İnşaatımızın seviyesi yüzde 30 olması gerekirken yüzde 1 seviyelerindeydi. Ama İZBETON AŞ ana yüklenici olarak müdahale etmedi." ifadelerini kullandı.

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"VİLLALARDAN HABERİMİZ YOKTU"

Ali Alpyavuz, kooperatif projesinde villa olmadığını ancak 11 villanın Şenol Aslanoğlu'nun yakınlarının aldığını belirterek, "Gaziemir Emrez'de 11 tane villa yapıldı ve bu villaları Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu, onun kardeşi, yönetim kurulu ve akrabalarının aldığını gördük. Satın alma için gittiğimizde kooperatif broşürlerinde bu villalar yoktu. Yalnızca 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler vardı. Villalardan haberimiz yoktu. Şerefiye listesinde de villalar yoktu. Bir blokta 60 daire olması gerekirken şu an projemizde 48 daireye düşürülmüş. 1'i kapıcı dairesi ve geri kalanı da villa. Villaların sonradan usulsüz ve genel kurul kararı olmadan yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduk." diye ekledi.

"BU CHP PROJESİDİR, BİNLERCE AİLE MAĞDUR OLDU"

Tutuksuz sanık Şenol Aslanoğlu, duruşmada söz alarak villa olarak tahsis edilen yerlerin sahiplerinin de kooperatif üyesi olduğunu ifade etti. Uzundere 3'üncü Etap Kooperatifi üyesi Emrah Sönmez, "Binlerce aile mağdur oldu. Gazetelerde Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri vardı. 33 ayda evlerimizi teslim edeceklerini söylediler ama inşaatın yüzde 5'i tamamlandı. İsimlere değil, belediyeye güvendik. Bu, CHP projesidir. Bunların hepsi, CHP'de olan insanlar. 5-6 bin aile, belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadılar. Bu kadar bilinçli olsak, bu projelere girmezdik." sözlerini kullandı.

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GARANTÖRLÜĞÜ VAR"

Örnekköy Yaka City Kooperatifi üyesi Ceren Okur ise, "Ev sahibi olabilmek için üye oldum. Her yerde billboardlar vardı ve Büyükşehir garantörlüğünden bahsediliyordu. Alsancak'taki ofise uğradım. 'Zamanında evi alabilecek miyim?' diye sorduğumda 'Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü var' dediler. İnşaat ilk başta çok hızlı ilerliyordu. Ödemelerimi düzenli yapıyordum. Bir zaman sonra inşaatın durduğunu fark ettim. Bir kooperatif üyesi beni arayarak 'Ödeme yapma' diye uyardı. Yatırdığımız paraların inşaata gitmediğini fark ettik. Suç duyurusunda bulunduk. Bana vaat edilen ev verilmedi. Birileri menfaat elde ettiyse araştırılsın, şikayetçiyim. Genel kurula katıldım ve ibra verdim." diye konuştu. Duruşma verilen aranın ardından devam ediyor.

SORUŞTURMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 139 şüpheli yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri de savcılıktan serbest bırakıldı.

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosyada Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alırken soruşturma kapsamında, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK 2 DURUŞMADA 8 TAHLİYE

Eylül ayında İzmir Adliyesi 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla dava süreci başladı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 3 gün süren duruşmaların sonunda, tutuklu bulanan İZBETON AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ile eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İZBETON AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davanın Ekim ayındaki 2'inci duruşmasında ise mahkeme, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Aynı duruşmada Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve eski yönetim kurulu üyesi Hüseyin Şimşek tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, İZBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Çelik'in tanık olarak dinlenilmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası