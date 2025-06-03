İzmir rezaleti! Ege'nin incisi pisliğe boğuldu

CHP’li İzmir Belediyesi DİSK’le bile anlaşamadı, şehir çöp dağları ile doldu. Başkan da çöp topluyormuş gibi fotoğraf verip mağdur rolü oynadı.

Her yerel seçimden önce belediye işçilerine uçuk maaş vadeden CHP’li başkanlar, şimdi ücretleri ödeyemez duruma geldikleri için grevlerle boğuşuyorlar. “İşçi, emekçi hakları” diyerek sendika yönetimlerine sahip çıkan CHP yönetimi ve belediye başkanları, destek verdikleri o sendikalarla karşı karşıya geldi.

ESNAF VE VATANDAŞ RAHATSIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca başlatılan grev altıncı gününde devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelerde biriken çöpler ve çevreye yayılan kötü koku hem esnafı hem de bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendika ile çözüm bulamayınca Alsancak Kordon’da sahaya indi. Başkan Tugay, grevde olmayan işçilerle birlikte eldivenleri giyip çöp topladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.

"SİZİN YAPACAĞINIZ İŞİ BEN YAPIYORUM"

Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek “Biz mekân sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz” dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine “Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum” diyerek, işçilerle birlikte çöp toplamaya devam etti.

Yaptığı basın toplantısında ise Cemil Tugay “Esnaf, çiftçi, memur, emekli bu haldeyken sizin meydan okuyacağınız yer İzmir mi? İzmir’i de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de önünüzde diz çöktürtmeyeceğim! Haberiniz olsun. DİSK, İzmir’e gelince böyle aslan, böyle kaplan da neden diğer yerlerde böyle değil? Oralarda neye imza attıklarına bir bakın. Bu fırsatçılığı niye İzmir’de yapıyorlar? Başka yerlerde ağızlarını açmıyorlar” dedi.

GREV KIRICILIĞI İLE SUÇLADILAR

İzmir’de sendikalar, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı “grev kırıcılığı” yapmakla suçladı. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül “Koskoca 6 milyonluk bir şehrin Belediye Başkanı’nın çöp toplamasına üzülüyoruz. Orada çok şeyi neden söylemedik biliyor musunuz, utandık” dedi.

"İŞÇİYE LAF SÖYLEMEMİZİ BEKLEMEYİN"

CHP lideri Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu ziyaret ettikten sonra, İzmir’de devam eden grevi değerlendirdi: