İzmir'de 1 ton 625 kilo uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirilen 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek, bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini ifade etti.
2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."