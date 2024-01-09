İzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı!

9 Ocak 2024 19:05 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 19:18

“Mustafa Günay” isimli yolcu gemisinin kaptanı Konak-Bostanlı seferini gerçekleştirdiği sırada aniden rahatsızlanarak geminin kontrolünü kaybetti.

Rotadan çıkarak Konak İskelesi yakınında bir süre sürüklenen gemi, içindeki yolcularla birlikte daha sonra karaya çarptı. 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi.

Gemide hasar meydana gelirken, yaralı yolcu olmadığı öğrenildi.

Geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıtnılar geliyor...