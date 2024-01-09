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    İzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir’de Konak-Bostanlı arasında sefer yapan yolcu vapuru, kaptan aniden rahatsızlanınca rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

    İzmir&#039;de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisinin kaptanı Konak-Bostanlı seferini gerçekleştirdiği sırada aniden rahatsızlanarak geminin kontrolünü kaybetti. 

    Rotadan çıkarak Konak İskelesi yakınında bir süre sürüklenen gemi, içindeki yolcularla birlikte daha sonra karaya çarptı. 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi.

    Gemide hasar meydana gelirken, yaralı yolcu olmadığı öğrenildi.

    Geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

    Ayrıtnılar geliyor... 

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