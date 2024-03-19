İzmir'de metroda silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de metro girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 71 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Korkunç olay, İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana gelen geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71) vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı.

METROYA BİNMEYE ÇALIŞIYORDU

Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.