Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İzmir'de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı

İzmir'de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Tunç Soyer'in yerine CHP'den aday gösterilen Cemil Tugay, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 49 alarak birinci oldu. İzmir'in yeni başkanı Cemil Tugay bugün mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

CHP, İzmir'de Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ı aday göstermişti. Yerel seçim sürecinde kriz üzerine kriz yaşayan CHP'de İzmir tercihi eleştirilere de neden olmuştu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 49 alarak seçimi kazanan Cemil Tugay, bugün mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Tugay'a mazbatası, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu'nda görevli hakim ve heyeti tarafından verildi.

İzmir'de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı - 1. Resim

Programın ardından açıklama yapan Tugay, İl Seçim Kurulu'nun sonuçları kesinleştirmesinin ardından mazbatasını almaya geldiğini söyledi.

İzmir'de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı - 2. Resim

Mazbatanın kendisi için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirten Tugay, "Arkasında on binlerce Cumhuriyet Halk Partilinin emeği var, milyonlarca İzmirlinin oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Yarın öğlen saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmir'imize hayırlı olsun diyorum. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun." diye konuştu.

İzmir'de Tunç Soyer dönemi resmen bitti! Cemil Tugay mazbatasını aldı - 3. Resim

Tugay, konuşmasının ardından partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli olduBeşiktaş'ta yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: O gün çalışan çok fazlaydı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu - Gündem100 milyar liralık trafik yoğunluğu“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdi - Gündem“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdiYönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...