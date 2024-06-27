İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Haziran 2024 23:43 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme:

İzmir, Selçuk, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Büyük bir facianın eşiğine gelinirken, pilot soğukkanlı bir şekilde uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na indirmeyi başardı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.