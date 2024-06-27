İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'de eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Büyük bir facianın eşiğine gelinirken, pilot soğukkanlı bir şekilde uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na indirmeyi başardı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İzmir’in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.
Olası bir facia, pilotun soğukkanlılığıyla önlendi.
HAVADA MOTORU DURDU
Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir’in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı.
Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.
SOĞUKKANLILIKLA PİSTE İNDİRDİ
Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı şekilde piste indirdi.
Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı