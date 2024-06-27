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İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Selçuk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Büyük bir facianın eşiğine gelinirken, pilot soğukkanlı bir şekilde uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na indirmeyi başardı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmir’in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.

Olası bir facia, pilotun soğukkanlılığıyla önlendi.

İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi - 1. Resim

HAVADA MOTORU DURDU

Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir’in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı.

Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.

İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi - 2. Resim

SOĞUKKANLILIKLA PİSTE İNDİRDİ

Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı şekilde piste indirdi.

Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.

İzmir'de uçağın motoru havada durdu! Soğukkanlı pilot faciayı önledi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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