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Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Jandarma Antalya&#039;da orman yangınlarına karşı devriye atıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde artan orman yangınlarına karşı yeni önlemler alınıyor. Antalya’da jandarma ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlarda devriye atıyor.

Antalya’da jandarma ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı hem devriye hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sıklaştırdı.

Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor - 1. Resim

ERKEN MÜDAHALE İÇİN ORMANLARDA DEVRİYE BAŞLADI

Antalya İl Jandarma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Atlı Jandarma Tim Komutanlığı, komando ve asayiş ekipleri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına 1'inci derecede hassas bölgelerde eş zamanlı ve müşterek, yaya ve motorlu devriye faaliyetleri ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor - 2. Resim

Ekipler, ormanlık alanlara girişlerin, ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasaklandığı, bu faaliyetlerde bulunan şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil yardım hattını arayarak bilgi vermelerinin önemli olduğu bilgisini vatandaşlarla paylaştı.

Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor - 3. Resim

Antalya il Jandarma Komutanlığının ormanlık alanlarda devriye ve kontrollerinin aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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