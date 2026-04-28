Kadıköy’de bir ev sahibinin kira zammını kabul etmeyen çifte sunduğu teklif, sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre ev sahibi 40 bin TL’lik kira ücretini reddeden çifte “Doğacak çocuğunuza ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım” teklifini sundu.

Ev sahiplerinin kiracılardan talep ettikleri sıra dışı isteklere bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’de bir ev sahibinin kiracısından istediği, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İddiaya göre yüksek kira ücretleri ile bilinen İstanbul’un Kadıköy ilçesi Moda’da 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., 2+1 dairesinin kirasına zam yapmak istedi. Ev sahibi, dairesinde oturan çiftte kira ücretini 40 bin TL yapmak istediğini açıkladı.

Kadıköyde ev sahibinden kiracıya sınır tanımayan teklif! 40 bin TL yerine 20 bin TL… Ama bir şartla!

SIRA DIŞI TEKLİF

2+1 dairede oturan çift, yakın zamanda bebeklerinin dünyaya geleceğini belirterek, ücretin fazla olduğunu belirtti ve reddetti. 40 bin TL’lik kira ücreti reddedilen ev sahibi, kiracılara sıra dışı bir teklif sundu.

"ÇOCUĞUNUZA İSMİMİ KOYUN, 20 BİN YAPARIM"

Ev sahibi Hulusi K. "Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım” dedi. Ev sahibi, çiftin şaka olarak anladığı teklifini kira sözleşmesinin "Özel Hükümler" kısmına yazdırmak istedi.

Ev sahibinin kira indirimine karşılık sunduğu teklif, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı teklifi espri ile karşılarken kimileri ise duruma tepki gösterdi.

EN PAHALI OLDUĞU İLÇELERDEN BİRİ

Yine Aralık 2025 verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçeler olarak Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy öne çıktı.

Kira getirisi en düşük ilçeler;

İlçe Tutar (TL) Yüzde (%) Beykoz 36.881 3,97 Beşiktaş 52.550 4,40 Sarıyer 60.622 4,57 Kadıköy 65.444 4,87 Üsküdar 39.881 5,30 Bakırköy 54.584 5,84

