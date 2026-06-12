Hakim Aslı K.’yi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan savcı Muhammed Çağatay K. hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” dahil çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada sanık ile duruşma savcısı arasında yaşanan gergin diyaloglar da dikkat çekti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde kadın hakim Aslı K.’yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.’nin davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını açıkladığı belirtildi.

Mütalaada sanık Muhammed Çağatay K.’nin, “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından toplam 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık, iddianamenin olduğu gibi mütalaaya dönüştürüldüğünü öne sürerek duruşma savcısını eleştirdi. Sanık, “Belli ki savcı işini pek bilmiyor” ifadelerini kullandı. Duruşma sırasında basın mensuplarına da seslenen sanık, yapılan haberlerin süreci etkilediğini iddia etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Çiftçi duyurdu! İşte LGS öncesi alınacak önlemler

Sanığın sözleri üzerine duruşma savcısı, “Müdahale etmeyeyim diyorum ama şahsıma yönelik sözler söyleniyor” dedi. Bunun üzerine Muhammed Çağatay K., “Başkanım rica ediyorum bu savcıyı susturur musunuz?” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Savunmasının devamında suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanık, müşteki hakimle yaşadığı ilişkiye ve ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yaşananların ardından büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen sanık, olayın magazinsel boyuta taşınmaması için şimdiye kadar sessiz kaldığını öne sürdü.

Dava dosyasında yer alan iddianameye göre ise Muhammed Çağatay K. ile hakim Aslı K. arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal ilişki zamanla sona erdi. İddianamede, ayrılığın ardından sanığın müşteki üzerinde baskı kurduğu, tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve çeşitli yollarla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku dosyasında kritik arama: Yeraltı görüntüleme cihazları devrede

13 Ocak 2026’da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki çalışma odasında taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanığın müştekinin odadan çıkması yönündeki taleplerine rağmen içeride kalmaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede, sanığın yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek Aslı K.’yi hayati bölgesinden yaraladığı, ikinci atışın ise araya giren bir görevlinin müdahalesiyle engellendiği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmasına devam ederken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası