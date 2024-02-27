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    Kağıthane Tüneli'ne 'revizyon' güncellemesi: Sürücüler dikkat! Belirli saatlerde kapalı olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kağıthane Tüneli&#039;ne &#039;revizyon&#039; güncellemesi: Sürücüler dikkat! Belirli saatlerde kapalı olacak

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kağıthane Tüneli'nin 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacağı duyuruldu.

    İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.

    Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:

    "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır.",

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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